Поврежден дом и автомобили: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 31 декабря на 1 января Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков сбитых объектов поврежден дом и автомобили.

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Об этом сообщил и.о. начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Первый день нового года. Очередная атака БпЛА на Киевскую область. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – сообщил Калашник.

Он добавил, что в одном из населенных пунктов повреждены окна и посечены стены частного дома. Также повреждены 10 легковых автомобилей. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние сутки 2024 года страна-агрессор устроила дроновую и ракетную атаку на Украину, в том числе столичный регион. Утром 31 декабря после сигнала воздушной тревоги взрывы прогремели в Киевской области и Киеве, где обломки вражеской цели упали на кровлю частного здания.

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