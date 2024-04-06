Угрожал прохожим и бросался на полицейских: в Киеве задержали нарушителя. Фото

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 5 апреля, задержали мужчину, который агрессивно себя вел и угрожал прохожим, пытаясь ударить их. Кроме того, нарушитель бросался на патрульных, пытавшихся его успокоить.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с задержанным будут общаться следователи.

"В сети Интернет распространялось видео о задержании мужчины, который нарушал общественный порядок. Вчера (5 апреля – ред.) патрульные получили сообщение о хулиганстве в Голосеевском районе. Инспекторы оперативно прибыли по адресу. Там обнаружили агрессивного мужчину, который снимал с себя одежду, угрожал прохожим, пытаясь нанести им телесные повреждения, а также бросался на патрульных, которые пытались его успокоить", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, чтобы задержать предполагаемого нарушителя, им пришлось применить к мужчине меры по принуждению, а затем его доставили в управление полиции. Потом гражданина передали врачам скорой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева у мужчины возник конфликт с собственником, у которого он арендует гараж. Во время выяснения отношений арендодатель угрожал жителю столицы насилием и даже несколько раз выстрелил ему вслед.

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