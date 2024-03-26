В Киеве конфликт между арендатором и владельцем гаража закончился стрельбой. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева у мужчины возник конфликт с собственником, у которого он арендует гараж. Во время выяснения отношений арендодатель угрожал жителю столицы насилием и даже несколько раз выстрелил ему в след.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"На днях на линию 112 поступило сообщение о стрельбе в Дарницком районе. Инспекторы быстро прибыли на место, где их ожидал заявитель. Муж рассказал, что у него возник конфликт с владельцем гаража, который он арендует. Более того, арендодатель угрожал заявителю физической расправой и даже произвел несколько выстрелов ему в след", – рассказали в пресс-службе.

Нарушителя оперативно нашли – он признался в содеянном и показал, где спрятал оружие. Инспекторы задержали злоумышленника и вызвали на место следователей для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киеве мужчина во время конфликта с 87-летней матерью открыл стрельбу прямо в квартире. Событие произошло на Дарницком бульваре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который во время конфликта с прохожим несколько раз выстрелил в его сторону. Как оказалось, злоумышленник был пьян.

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