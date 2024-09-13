Торчала из-под земли: под Киевом женщина на улице нашла мину к САУ "Нона-С". Фото

В Ирпене Киевской области саперы изъяли минометную мину "НОНА". Боеприпас прямо на улице обнаружила местная жительница.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Разминирование территории региона еще не завершено.

"13 сентября в Ирпене, под Киевом, наши саперы обезвредили опасную минометную мину "НОНА". Представьте себе, обычная женщина, идя по улице, наткнулась на что-то торчащее из-под земли. Осознав опасность, она не проигнорировала угрозу и сразу набрала номер "101". Наши саперы приехали на место и обнаружили, что это не просто кусок металла, а настоящая минометная калибра 120 мм. Она могла бы нанести серьезные неприятности, если бы не своевременное сообщение женщины", – добавили в пресс-службе.

Самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона-С" – основная артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск. Гусеничная, бронированная, плавающая, аэротранспортабельная, авиадесантовная парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способами. Она предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушнодесантных войск на поле боя.

Напомним, в Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника "Шахед". Вражеский БПЛА обнаружил местный житель в километре от берега.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ в ночь со 2 на 3 сентября снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, есть сбитые цели.

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