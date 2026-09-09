"Стекло на меня, на ребенка": в Киеве беременная женщина рассказала о том, как дрон попал в её дом. Видео

В результате российского обстрела 24-этажного дома в Дарницком районе столицы в среду, 9 сентября, пострадали беременная женщина и её ребёнок. В момент обстрела семья собиралась в школу.

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Об этом сообщили СМИ. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Что известно

Пострадавшая рассказала, что всё произошло утром, когда она с ребёнком собиралась в школу – мимо пролетел горящий обломок, а затем раздался громкий взрыв.

"Я вся в крови, изрезана осколками, ребенок в осколках – все, что я помню, это обрушение стекла на меня, на ребенка. И весь дом в дыму.Все живы, но пальцы зашили, спину", – рассказала киевлянка.

Она добавила, что пока её не пускают в дом – из квартиры её вывели по лестнице соседи, потому что дверь была заблокирована. Женщина отметила, что находится в шоковом состоянии и обратилась в больницу, поскольку, по её словам, она ещё и беременна. Ребенок, к счастью, остался жив.

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Что предшествовало

Россия в среду, 9 сентября, нанесла очередной террористический удар по Киеву. В Дарницком районе города дрон попал в 24-этажный дом, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 9 сентября начала наносить удары по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

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