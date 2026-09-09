Есть повреждения, произошёл пожар: в ГСЧС рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото и видео

Страна-террорист РФ в ночь на 9 сентября начала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, имеются повреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Сегодня ночью и утром россияне атаковали Киевскую область: под ударом оказались Белоцерковский, Броварской, Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский районы", – говорится в сообщении.

По словам спасателей, в Белой Церкви в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности. Бойцы ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и всю ночь ликвидировали последствия обстрела. На данный момент пожар локализован.

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Работа пожарных осложнялась частыми воздушными тревогами и угрозой повторных российских ударов. По состоянию на утро работы на месте происшествия продолжаются.

Со своей стороны глава КОВА Тимур Ткаченко сообщил, что только за последние сутки россияне убили двух человек. Еще 7 человек получили ранения, среди них двое детей.

В Броварском районе повреждено хозяйственное помещение, травмированы 2 человека. Белоцерковский – повреждены производственное помещение и многоэтажное здание. Обуховский – повреждены частные дома, производственное и административное здание, многоэтажка и 7 автомобилей.

Бориспольский – повреждены частный дом и 2 автомобиля. Пострадал ребенок. Бучанский район – повреждены 8 частных домов, складские и производственные помещения, 3 автомобиля. Четверо человек пострадали, в том числе ребенок. Два человека погибли.

Всего в области поврежден 31 объект, в том числе 11 частных домов, 2 многоэтажки, 5 производственных и складских помещений, административное и хозяйственное здание, а также 12 автомобилей.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 8 сентября, российские войска устроили ракетную атаку на Киев. Противник запустил баллистические ракеты по столице с трех направлений – из Курска, Воронежа и Брянска, раздалась серия взрывов.

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