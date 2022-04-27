Специалисты продолжают разминирование Киевщины: в КОВА рассказали, где работали пиротехники

В Киевской области продолжаются работы по разминированию региона. Во вторник, 26 апреля, пиротехники нашли и обезвредили 1413 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА). Всего специалисты уничтожили 23 218 взрывоопасных предметов.

За минувшие сутки спасатели обследовали следующие населенные пункты:

Бучанского района: Копылов, Калиновка, Мирча, Берестянка, Буча, Мощун, Озера, Дымер, Катюжанка, Рудня-Димерская, Рута-Катюжанская, Николаевка, Калиновка, Ирпень, Ворзель, Петрушки, Мотыжин, Бородянка, Новая Гребля, Дмитровка;

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Броварского района : Красное, Большой Круполь, Ушевка, Гаево, Залесье, Гоголев, Русанов, Плоское, Мокрец, Бервица;

Белоцерковского района : Белая Церковь;

Вышгородского района : Демидов, Лютеж;

Фастовского района : Фастов, Ясногородка;

Обуховского района: Васильков.

"26 апреля в ходе работ специалисты обезвредили 1413 взрывоопасных предметов. А всего за все время – 23 218. Работы по разминированию продолжаются", - резюмировали в КОВА.

Напомним, в Киевской области пиротехники продолжают работы по разминированию региона. Так, специалисты Нацгвардии обнаружили и обезвредили более 3,1 тыс. взрывоопасных предметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пиротехники столичного КАРС "Киевской службы спасения" продолжают разминирование территории в Пуще-Водице. Городские спасатели работают по восемь часов в сутки.