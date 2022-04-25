Кличко рассказал, как спасатели КАРС участвуют в разминировании Пущи-Водицы

Пиротехники столичного КАРС "Киевской службы спасения" продолжают разминирование территории в Пуще-Водице. Городские спасатели работают по восемь часов в сутки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Глава КГГА призвал украинцев, в случае обнаружения, не трогать опасные предметы и сообщать о них спасателям.

"Друзья! Пиротехники КАРС "Киевской службы спасения" продолжают работать над разминированием территории в Пуще-Водице. Они почти каждый день выезжают на разминирование окрестностей столицы и Киевской области. Работают по 8 часов в сотрудничестве с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования ГСЧС Украины", – рассказал Кличко.

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Мэр Киева уточнил, что всего на разминирование пиротехнические подразделения КАРС выезжали 12 раз и обнаружили более 20 взрывоопасных предметов.

"Еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны! Посещать места отдыха в лесопарковых зонах пока рано. Поскольку в окрестностях столицы и в ее пригородах еще продолжаются работы по разминированию. А леса запрещено посещать весь период действия военного положения. Специалисты предупреждают, если вы где-то натолкнулись на подозрительный предмет, не трогайте его, не пытайтесь разобрать или переместить. И немедленно сообщите об опасной находке Службы спасения по телефону 101", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пиротехники продолжают работы по разминированию региона. Так, специалисты Нацгвардии обнаружили и обезвредили более 3,1 тыс. взрывоопасных предметов.