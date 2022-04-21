На Киевщине подразделения Нацгвардии обезвредили более 3,1 тыс. взрывоопасных предметов

В Киевской области пиротехники продолжают работы по разминированию региона. Так, специалисты Нацгвардии обнаружили и обезвредили более 3,1 тыс. взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Оккупанты оставили после себя большое количество растяжек и мин.

"Группы разминирования Нацгвардии обнаружили и обезвредили более 3100 взрывоопасных предметов на территории Киевщины. Подразделения НГУ проводят инженерную разведку местности полей, дорог и прилегающих территорий к населенным пунктам Киевской области. Там, где находились позиции противника и где была уничтожена техника российских оккупантов", – отметили в пресс-службе.

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В МВД добавили, что на территории региона враг оставил после себя много взрывоопасных предметов. Неразорванных снарядов, мин, растяжек, которые несут опасность для мирного населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территориях Киевской области, полностью освобожденной от российских солдат, ведутся работы по разминированию. Специалисты утверждают, что крупнейшие населенные пункты станут безопасны уже к концу апреля.