С признаками опьянения и наркотиками в салоне авто: в Киеве патрульные остановили нарушителя комендантского часа. Фото

В Подольском районе Киева правоохранители остановили автомобиль, который ездил по улицам города в комендантский час. Во время общения у водителя обнаружили признаки опьянения, а в салоне авто нашли зип-пакет с веществом, похожим на наркотическое.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с нарушителем будут общаться следователи.

"Патрулируя в Подольском районе, патрульные заметили автомобиль Volkswagen, двигавшийся по улице в период комендантского часа. Во время общения с водителем мы увидели у него признаки наркотического опьянения. Проведя поверхностную проверку, инспекторы обнаружили у мужчины зип-пакет с веществом, похожим на наркотическое", – рассказали в пресс-службе.

Нарушитель был задержан, а для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следователей. Позже мужчину доставили в медицинское учреждение для прохождения осмотра на состояния опьянения.

Напомним, в Киеве водитель грузовика протаранил легковушку, а затем выехал на обочину, где повредил отбойники и оборвал электросеть. После этого он еще и выпил алкоголя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители устроили погоню за нарушителем ПДД на автомобиле Audi. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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