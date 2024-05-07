В Киеве патрульные устроили погоню за пьяным водителем. Подробности и видео

В Киеве правоохранители устроили погоню за нарушителем ПДД на автомобиле Audi. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали сразу три штрафа.

"Патрулируя в Соломенском районе, инспекторы заметили автомобиль Audi, водитель которого не пользовался указателями поворота во время изменения направления движения. Мы попытались остановить авто, однако водитель не выполнил требование полицейских, ускорился и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование и остановили транспортное средство беглеца", – рассказали в полиции.

В ходе общения с водителем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал результат, который почти в 10 раз превысил норму – 1,90 промилле.

На нарушителя составили административные материалы за управление машиной лицом в состоянии опьянения (штраф 17 тыс. грн), невыполнение требования об остановке (штраф 153 грн) и нарушение ПДД (штраф 510 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве водитель грузовика протаранил легковушку, а затем выехал на обочину, где повредил отбойники и оборвал электросеть. После этого он еще и выпил алкоголя.

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