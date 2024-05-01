В Киеве водитель грузовика въехал в легковушку, оборвал электросеть, а потом еще и выпил коньяк. Фото

В Киеве водитель грузовика протаранил легковушку, а затем выехал на обочину, где повредил отбойники и оборвал электросеть. После этого он выпил алкоголь.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали два штрафа почти на 35 тысяч гривен.

"Сегодня в Соломенском районе инспекторы получили сообщение об автопроисшествии с участием грузовика DAF и легковушки Volkswagen. Мы оперативно прибыли по указанному адресу и установили обстоятельства ДТП. По предварительной информации, водитель транспортного средства DAF, нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, в результате чего грузовик выехал на обочину, где повредил отбойники и оборвал электросеть", – говорится в сообщении.

Во время общения с водителем грузовика правоохранители обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина признался, что употреблял алкоголь после совершения ДТП и согласился пройти осмотр на состояние опьянения. Результат – 2,0 промилле.

На нарушителя составили административные материалы по факту нарушения ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен) и за употребление алкоголя после совершения ДТП (штраф 34 тысячи гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 30 апреля, в результате ДТП перевернулся грузовик. В результате аварии едва не погибла женщина-пешеход, которая успела отбежать, когда падало авто.

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