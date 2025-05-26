Россия атакует Киев Шахедами, прогремели мощные взрывы: подробности

Оккупационные российские войска в ночь на понедельник, 26 мая, снова направили на Киев и область ударные БПЛА типа Shahed-136. В столице и регионе прогремели взрывы, работали силы ПВО.

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Об этом сообщили корреспонденты OBOZ.UA. Информацию о работе противовоздушной обороны в городе также подтвердил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" –написал городской голова.

Также взрывы около 1:00 слышали в центре столицы, в частности в Печерском районе. Кроме того, громко было в Киевской области. В КОВА проинформировали о движении "Шахедов" и работе ПВО.

Мониторинговые каналы писали, что около 25 БПЛА на Сумщине и Черниговщине двигались в направлении столичного региона. Также сообщалось о взлете трех бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в РФ.

Напомним, что минувшей ночью Россия снова массированно атаковала Киев и область ракетами и дронами. В трех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары, пострадали девять человек. Оккупанты применили во время обстрела баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23 и более 10 БПЛА.

В Голосеевском районе столицы обломки одного из сбитых "Шахедов" упали рядом с общежитиями студгородка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Больше всего пострадало одно из зданий, где возник пожар и была пробита газовая труба. Повреждения также получили два соседних общежития и центр питания. Четверо студентов обратились за помощью с незначительными травмами.

В ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив ударные дроны типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Под прицелом врага оказались центральные, западные, северные и южные области. В результате массированного удара агрессора 12 человек погибли, более 60 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме сделали заявление относительно масштабных обстрелов Украины Россией. Первым из администрации президента Дональда Трампа на последние удары РФ отреагировал специальный посланник по вопросам Украины Кит Келлог.

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