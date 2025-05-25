В результате удара РФ изуродованы общежития КНУ: повреждены газовая труба, центр питания, травмированы студенты. Фото

В ночь на воскресенье Киев подвергся очередной российской атаке ударными дронами типа "Шахед". Обломки одного из сбитых вражеских БПЛА упали вблизи общежитий Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в Голосеевском районе столицы.

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Об этом сообщили на Facebook-странице высшего учебного заведения. Больше всего пострадало одно из общежитий студенческого городка – обломки повредили здание, вызвали пожар и пробили газовую трубу. В результате взрыва также пострадали два соседних общежития и университетский центр питания.

Оперативное реагирование спасателей, медиков, газовой службы, полиции и представителей районной власти позволило быстро локализовать огонь и избежать серьезных последствий. Четверо студентов обратились за помощью с незначительными травмами, госпитализация не понадобилась.

Ректор вуза Владимир Бугров назвал этот обстрел "подарком ко Дню Киева" от страны-агрессора и подчеркнул, что университет не сломается под давлением. По его словам, ответом на террор должна быть сплоченность, поддержка друг друга и совместная работа ради победы.

"Этот "подарок" ко Дню Киева от нашего северного соседа — еще одно подтверждение, что речь не идет ни о каком перемирии, ни о каком мире. Враг хочет нас сломать, но наш ответ – это сплоченность, единство и совместная работа ради победы. Другого выхода у нас нет. Как говорила уроженка Киева Голда Меир: "Они хотят нашей смерти, мы хотим жить – значит, места для компромисса нет"", – отметил Бугров.

После того, как взрывотехники и полиция осмотрели помещение, жителям поврежденного общежития предложили временное переселение. Также к работе присоединились психологи университета – они оказали помощь тем, кто пережил сильный стресс.

Университет вместе с волонтерами уже начал ликвидацию последствий обстрела: ведется уборка, фиксация повреждений и поиск утраченных личных вещей. Представители вуза поблагодарили всех, кто помог оперативно отреагировать на ситуацию, в частности Голосеевскую районную государственную администрацию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, полицию и коммунальные службы.

"Как только мы узнали о попадании обломков в общежитие студгородка, я вместе с первым заместителем сразу прибежал на место трагедии. Мы начали собирать потребности от жителей – организовали доставку воды и медикаментов из других общежитий, помогали людям в подвале, поддерживали порядок и пытались успокоить тех, кто был в состоянии шока", – рассказал председатель студенческого совета Студгородка Денис Ищук.

Студенты инициировали волонтерский сбор и присоединились к уборке пострадавшей территории вокруг общежитий и внутри поврежденных зданий. Они призвали всех желающих поддержать восстановление общежитий.

Благотворительные взносы можно переводить на счет ОО "Союз выпускников Университета Шевченко" с пометкой "Восстановление общежитий", а именно:

Наименование получателя: ОО СОЮЗ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА ШЕВЧЕНКО

Код получателя: 45535522

Счет получателя: UA743052990000026001036717994

Название банка: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Назначение платежа: Восстановление общежитий

Союз выпускников КНУ имени Тараса Шевченко сообщил, что падение обломков российского дрона произошло около 00:50 в воскресенье, 25 мая. Обошлось без человеческих жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив ударные дроны типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Под прицелом врага оказались центральные, западные, северные и южные области. В результате массированного удара агрессора 12 человек погибли, более 60 человек получили ранения.

В Киеве в результате российского обстрела пострадал торгово-развлекательный центр "Блокбастер Молл". Несмотря на повреждения, заведение открылось в этот же день.

Певица Jerry Heil показала последствия разрушения здания в Киеве, где ранее записывала свои песни. Студия звукозаписи, в которой создавались хиты певицы, повреждена в результате ночного российского обстрела 25 мая. Певица эмоционально отреагировала на потерю и обнародовала кадры с места происшествия.

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