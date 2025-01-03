Россия атаковала Киев дронами, обломки упали в двух районах: первые подробности

Утром 3 января Россия атаковала Киев "Шахедами". В столице по вражеских дронах работали силы ПВО.

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Впоследствии в Киевской городской военной администрации сообщили, что обломки упали в Голосеевском и Дарницком районах, вспыхнул пожар. На место выехали экстренные службы.

О воздушной угрозе и работе сил ПВО городские власти сообщили около 4 часов утра. А уже в 05:37 новоназначенный начальник КМВА Тимур Ткаченко рассказал о первых последствиях атаки.

"В результате вражеской атаки предварительно есть падение обломков в Голосеевском районе. Все службы направляются на место. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях", – написал он.

Подтвердил эту информацию и мэр Киева Виталий Кличко.

"В Голосеевском районе, где упали обломки БПЛА, пожара нет. Службы обследуют место", – отметил он в 05:43.

Также падение обломков зафиксировано в Дарницком районе, там загорелся частный дом..

"В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар, информация о пострадавших устанавливается", – отметил Ткаченко в 05:52.

Напомним, ранее стало известно, что во время циничной атаки РФ по Киеву 1 января были повреждены админздания Верховной Рады, кроме того, горела крыша одного из корпусов Нацбанка.

В первое утро 2025 года оккупанты в столице убили двоих и ранили семерых человек. Погибли в тот день супруги ученые: известный украинский нейробиолог Игорь Зима и его жена, доктор биологических наук Олеся Сокур.

В нескольких районах города возникли пожары и фиксировались разрушения.

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