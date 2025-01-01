В Киеве в результате падения обломков российского дрона горела крыша одного из корпусов Нацбанка. Фото

В Киеве в среду, 1 января, в результате падения обломков российского дрона-камикадзе произошло возгорание на крыше одного из корпусов Нацбанка. Кроме того, были повреждены окна на верхних этажах здания.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины. Сервисы финансового учреждения функционируют в полном объеме.

"Информируем, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе. Пожар был быстро ликвидирован с помощью сотрудников ГСЧС, пострадавших нет. Повреждены окна на верхних этажах", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все операционные системы и сервисы Национального банка функционируют в полном объеме, без изменений. Руководство и персонал, обеспечивающий бесперебойную работу НБУ, работают в соответствии с утвержденными протоколами.

Напомним, утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей попадали в нескольких районах: там возникли возгорание и повреждение, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в среду, 1 января, в результате российской атаки повреждены стекла трех трамваев, находившихся возле депо. Кроме того, есть частичное разрушение колеи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!