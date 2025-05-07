Россия атаковала Киев баллистикой после Сумщины, в столице прогремели взрывы: первые подробности

В ночь на среду, 7 мая, войска РФ ударили по Киеву баллистической ракетой. В столице прогремели взрывы, на месте падения обломков вспыхнул пожар.

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Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Обломки вражеской ракеты упали в Соломенском районе, там произошел пожар в нежилом здании.

"Вызов медиков в Соломенский район. Там падение обломков ракеты. Бригада направляется на место", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что в Соломенском районе вспыхнул пожар в складских помещениях на площади около 300 кв. м. Экстренные службы уже работают на месте.

Отметим, что накануне вечером россияне несколько раз били баллистикой по Украине. По информации Воздушных сил ВСУ, скоростные цели летели через Сумскую область и держали курс на Конотоп.

Также громко было в Днепре.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 4 мая, российские захватчики атаковали Киев "Шахедами". В столице раздавались мощные взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. Из-за падения обломков вспыхнули пожары в домах, пострадали 11 человек, из которых двое детей.

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