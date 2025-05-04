Россия атаковала Киев 'Шахедами': в трех районах упали обломки, вспыхнули дома и авто

В ночь на воскресенье, 4 мая, российские захватчики атаковали Киев "Шахедами". В столице раздавались мощные взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. Из-за падения обломков вспыхнули пожары в домах.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. "Работает ПВО! Будьте подальше от окон!" – написал он.

Мэр столицы Виталий Кличко предупредил, что "Шахеды" заходят на Оболонь. Впоследствии стало известно, что в Оболонском районе зафиксировано падение обломков, там произошло возгорание автомобиля. Также произошел пожар на верхних этажах жилого дома.

"В Оболонском районе по другому адресу горит 7 автомобилей", – добавил Ткаченко.

В Святошинском районе в результате падения обломков БПЛА вспыхнули пожары в трех частных домах.

В Шевченковском районе также зафиксировано падение обломков вражеских дронов.

В Киевской области также работали силы ПВО, сообщили в ОВА.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в результате отсроченного взрыва боевой части сбитого дрона пострадала женщина. Жительницу города доставили в больницу.

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