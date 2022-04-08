Российские оккупанты разрушили село Андреевка на Киевщине: не осталось ни одного целого здания. Фото

Село Андреевка Киевской области было оккупировано российскими войсками. В результате действий врага в населенном пункте не осталось целых зданий.

Об этом сообщили в социальных сетях. С помощью дрона были зафиксированы последствия прихода "русского мира" на Киевщину.

"Андреевка, Киевской области. Ужасные последствия оккупации русскими убийцами", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках, с деланных с высоты птичьего полета, можно увидеть, что в селе не осталось ни одного целого здания. Большинство из них разрушены и не подлежат восстановлению.

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На улицах можно заметить ящики из-под российских снарядов, которыми оккупанты обстреливали украинских защитников и соседние населенные пункты.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные во время оккупации Гостомеля Киевской области жили в помещении одной из стоматологических клиник. Оккупанты уничтожили все оборудование, а также устроили туалет прямо в тех комнатах, где ночевали.