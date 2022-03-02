Российские оккупанты не прекращают обстрелы Киевщины: ВСУ отбивают атаки врага. Главное о ситуации

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В Киевской области в среду, 2 марта, украинские военные продолжают отбивать атаки войск страны-агрессора. Наиболее опасным направлением остается Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, а также север Вышгородского района

Об этот сообщили в пресс-службе Областной государственной администрации Киевщины. Во всех районах региона идет борьба с диверсионными группами врага.

В Бучанском районе продолжаются обстрелы жилых массивов Ирпеня, Бучи, Гостомеля и других городов. В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов крупные разрушения жилищного сектора и инфраструктуры. Есть информация о формировании новых колонн захватчика. Наши военные удерживают оборону.

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В Бориспольском районе украинские защитники ведут борьбу с диверсантами. Ситуация стабильна и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

В Фастовском районе разрушений нет, инфраструктура цела. В Белоцерковском районе продолжается ликвидация последствий после взрывов и обстрелов ракетами.

Север Вышгородского района оккупирован врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. В Броварском районе зафиксировано скопление вражеской техники. Ситуация стабильна и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

В Обуховском районе проводятся работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению.

"На сегодняшний день наиболее опасным направлением остается Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, а также север Вышгородского района. Российские оккупанты продолжают накапливать большое количество войск и техники. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Принимаем все необходимые меры для контроля сложной ситуации в области", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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