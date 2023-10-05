Разрушена часть балкона: в Киеве произошел взрыв газового обогревателя в пятиэтажном доме. Фото

В Соломенском районе Киева в среду, 4 октября, произошел взрыв газового обогревателя в квартире пятиэтажного жилого дома. В тот момент там находились двое взрослых и двое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 4 октября в 21:04 в них поступило сообщение о взрыве в пятиэтажке на улице Романа Ратушного, 6.

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"В квартире на третьем этаже произошел взрыв туристического газового обогревателя с разрушениями пластиковых конструкций балкона и оконных рам, без дальнейшего горения. Спасатели высвободили из квартиры двух взрослых и двоих детей. Семью передали врачам с признаками острой реакции на стресс, но они отказались от госпитализации. К счастью, жертв и пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, вечером 6 августа в Полтаве в микрорайоне Института связи произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате ЧП пострадали три человека. Предварительная причина – утечка газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Юровка Киевской области произошел взрыв газа, после чего загорелось хозяйственное здание. В результате пострадал мужчина.

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