В Киевской области сигарета стала причиной взрыва, пострадавший. Фото и подробности

В селе Юровка Киевской области произошел взрыв газа, после чего загорелось хозяйственное здание. В результате пострадал мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 23 сентября, к ним поступило сообщение, что в результате взрыва газа возникло возгорание хозяйственного здания в селе Юровка.

"По прибытию було установлено, что горит хозяйственное здание, есть пострадавший. По предварительной информации хозяин находился в помещении летней кухни во время приготовления пищи допустил утечку газа, и закурил сигарету. В результате произошло возгорание газа, накопившегося в помещении и произошел взрыв с последующим горением", – рассказали в ГСЧС.

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Пострадавшего госпитализировали в Боярскую центральную районную больницу. Спасатели локализовали пожар в 9.44 и полностью ликвидировали в 10.02.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в пятницу, 22 сентября, произошел масштабный пожар в помещении сервиса бытовой техники. Огнем охватило территорию площадью 250 квадратных метров.

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