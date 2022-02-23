Работали на Россию: в Киеве задержали десятки людей, которые готовили проплаченный митинг

В Киеве задержали группу мужчин, которые якобы хотели провести платный митинг возле здания Министерства юстиции Украины. Всего в отделение полиции доставили 34 человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, участники протеста хотели выступить против "насилия в украинских тюрьмах" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Только что, полицией была пресечена попытка платного митинга перед зданием Минюста на переулке Рыльского. Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в украинских тюрьмах", – рассказал Геращенко.

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По его словам, сотрудники правоохранительных органов перехватили сообщение о том, чтобы в местах лишения свободы должны пройти "бунты", которые хотела поднять страна-агрессор через свои связи в криминальном мире.

"И бунты закончились не начавшись. Но те, кто взяли деньги за "прогон пошуметь" решили пикетировать Минюст", – добавил Геращенко.

Он уточнил, что всего в отделение полиции было доставлено 34 человека.

Напомним, 23 февраля состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем было предложено Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, наряду с Донецкой и Луганской областями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, Россия намерена поднять ряд мятежей в украинских тюрьмах. Страна-агрессор хочет сделать через сеть связей в преступном мире.