Прогремел взрыв и вспыхнуло пламя: в Киеве ремонт авто завершился ЧП. Фото

В Святошинском районе Киева в понедельник, 4 октября, во дворе дома, расположенного на проспекте Победы, 146/2 загорелся автомобиль Peugeot. По словам очевидцев, в моторном отсеке возник взрыв.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. В результате происшествия никто не пострадал.

"В Киеве в 13:00 на линию 101 поступило сообщение о пожаре в автомобиле по адресу проспект Победы, 146/2. Бойцы ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пламя. По словам свидетелей после ремонта машины, водитель пытался сдать назад и произошел взрыв в моторном отсеке", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в результате пожара также пострадал еще один автомобиль, который стоял рядом во дворе. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Напомним, 1 октября, в Киевской инженерной гимназии, расположенной на улице Княжий Затон, 12а, возник пожар. Детей и персонал эвакуировали, возгорание случилось в столовой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Белая Церковь Киевской области 4 октября произошел пожар в одном из отделений городской больницы № 1. В результате происшествия ожоги получил пациент 1945 года рождения.