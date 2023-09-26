Пожар в комплексе "Сияние Карпат": в КГВА рассказали о состоянии 148 детей из столицы, отдыхавших на Прикарпатье. Фото

Все 148 детей из Киева, которые оздоровлялись в комплексе отдыха в селе Красноилье на Прикарпатье обеспечены всем необходимым. В настоящее время они находятся в детском лагере, а уже в среду, 27 сентября, маленькие киевляне вернутся домой.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КМВА. Все дети находятся в безопасности в стабильном психоэмоциональном состоянии (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

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"В комплексе отдыха на Ивано-Франковской области, где оздоровлялись дети из Киева, ночью произошел пожар. На тот момент там находилось 148 детей из столицы. Вечером 25 сентября к спасателям поступила информация о пожаре в здании комплекса отдыха. Все дети и персонал были эвакуированы. помещение. Пожар был ликвидирован", – сообщил Попко.

По его словам, все маленькие киевляне были размещены в ближайшем детском лагере, где для них организовали завтрак и обеспечили предметами первой необходимости, в частности, теплыми вещами.

"Уже организована поездка детей домой. Уже сегодня вечером, на поездаеони отправятся в Киев, и уже завтра утром 27 сентября все дети вернутся домой. Для тех детей, которых родители не смогут лично забрать с вокзала, будет обеспечен развоз от вокзала в районы их проживание", – уточнил Попко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Красноилье, расположенном в Верховинском районе, произошел пожар в комплексе "Сияние Карпат". В здании находились 148 детей, воспитатели и 20 человек обслуживающего персонала.

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