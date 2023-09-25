В Карпатах сгорел комплекс отдыха, в котором проживали 148 детей: обошлось без жертв. Фото и видео

В городе Красноилье, который находится в Верховинском районе, произошел пожар в комплексе "Сяйво Карпат". В здании находились 148 детей и 20 человек обслуживающего персонала.

Площадь пожара составляла ориентировочно 750 м кв. Кадры возгорания распространилось в сети (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Данный комплекс принадлежит семье Ивана Шкиндюка, бывшего председателя Верховинского районного совета.

Согласно информации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), информация о пожаре поступила в 18:28.

По прибытии пожарных на место происшествия, второй и мансардный этаж здания уже были охвачены огнем, общая площадь пожара оценивалась примерно в 750 квадратных метров. Существовала серьезная угроза распространения огня на соседние дома, поскольку здание санатория было построено из дерева, что способствовало быстрому распространению огня.

Видео дня

В комплексе отдыха находились 148 детей и 20 человек обслуживающего персонала. Обслуживающий персонал среагировал оперативно и успешно эвакуировал всех детей из здания. Сейчас все пострадавшие направлены на временное проживание в другой санаторий, куда также отправлен психолог от Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, чтобы оказать им необходимую психологическую поддержку.

В 20.43 пожар удалось локализовать.

К ликвидации пожара привлечены от ГУ ГСЧС в области 14 единиц техники и 38 человек личного состава, а также от ГУ ГСЧС в Черновицкой области – 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Тушение пожара продолжается. Пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в пятницу, 22 сентября, произошел масштабный пожар в помещении сервиса бытовой техники. Огнем охватило территорию площадью 250 квадратных метров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!