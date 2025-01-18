Повреждены дома и автомобили: последствия российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 17 на 18 января Россия атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, обломками повреждены дома и авто.

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Об этом сообщил в.и.о начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная беспокойная ночь для Киевской области. Враг атаковал с помощью БПЛА. Тревога продолжалась почти 8 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал чиновник.

Он добавил, что в двух районах области обломками сбитых вражеских целей повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные здания и 4 автомобиля. В зданиях иссечены фасады и кровли, выбиты окна.

На месте происшествия работают следователи, специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром 18 января прогремели мощные взрывы. В Украине в это время была объявлена масштабная тревога из-за угрозы баллистики, в столице работала ПВО.

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