Армия РФ атаковала Киев баллистикой: есть погибшие, повреждены станция метро и водопровод. Все детали

В Киеве утром 18 января прогремели мощные взрывы. В Украине в это время была объявлена масштабная тревога из-за угрозы баллистики, в столице работает ПВО.

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Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Также появились сообщения о по меньшей мере четырех погибших в результате атаки, есть и пострадавшие.

"В столице снова громко. Работает ПВО. Угроза баллистики. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

В 06:04 Кличко сообщил о первых последствиях атаки.

"Возгорание в Шевченковском районе. Нежилое здание. Все подразделения направляются на место", – отметил он.

По словам Кличко, в этом же районе в домах выбило окна и есть задымление в подъезде жилого многоэтажки.

"Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", – добавил городской голова.

Также в Шевченковском районе также поврежден трубопровод водоснабжения.

"Ремонтные бригады направляются на место", – добавил Кличко.

В 06:18 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о погибшем.

"По оперативным данным в Шевченковском районе в результате вражеской атаки 1 погибший", – отметил он.

Уже через несколько минут Ткаченко сообщил об увеличении количества жертв.

"Количество погибших в Шевченковском районе увеличилось до трех", – рассказал начальник КМВА.

По состоянию на 07:05 количество жертв удара снова выросло.

"К сожалению, есть уже четверо погибших в Шевченковском районе, трое пострадавших", – сообщил Ткаченко.

Также зафиксировано падение обломков в Деснянском и Голосеевском районах, в последнем, по предварительным данным, без возгорания.

До того, как в Киев улетели ракеты (летели они, по данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", с северо-восточного направления), силы ПВО в столице и пригороде отражали атаку ударных дронов.

После взрывов, по данным "Суспільного", в некоторых районах Киева исчезла вода.

Новость дополняется

Напомним, практически одновременно с Киевом враг атаковал Запорожье. В облцентре поражен объект инфраструктуры. Местные власти сообщили о раненых.

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