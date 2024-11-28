Поврежден инфраструктурный объект, есть пострадавшие: все подробности о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 27 на 28 ноября страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе и крылатых ракет. В области успешно работали силы ПВО, однако обломками сбитых БПЛА повреждены, в частности, инфраструктурный объект и несколько зданий, пострадавшие.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг совершил комбинированную атаку ударными дронами и ракетами в Киевскую область. Тревога продолжалась всю ночь более 10 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадали два человека. Они самостоятельно обратились в больницу с легкими повреждениями. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – рассказал Кравченко.

По его словам, в результате вражеской атаки был поврежден инфраструктурный объект – пожар ликвидирован, а также здание и два автомобиля. В другом районе области поврежден частный дом, нежилое здание и ангарное помещение.

В области продолжаются экстренные отключения электроэнергии по указанию "Укрэнерго" – работают 466 пунктов несокрушимости. Полицейские Киевской области фиксируют последствия атаки на Киевскую область.

Как сообщал OBOZ.UA, утром четверга, 28 ноября, Россия атаковала Киев с помощью крылатых ракет. Силами ПВО были уничтожены вражеские объекты, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, на территории предприятия.

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