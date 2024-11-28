Обломки ракеты упали в нескольких районах города, повреждены здания: подробности о последствиях российской атаки на Киев

Утром четверга, 28 ноября, Россия атаковала Киев с помощью крылатых ракет. Силами ПВО были уничтожены вражеские объекты, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, на территории предприятия.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жители столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"В результате ракетного удара российских по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Данные оперативного свода уточняются. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях к отбою!", – сообщил глава КГВА Сергей Попко.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что куски ракеты упали на территорию одного из частных предприятий в Дарницком районе. Пожаров и пострадавших нет. Повреждены окна и двери помещения, грузовой автомобиль, ворота на территорию.

Напомним, страна-агрессор Россия утром 28 ноября с кораблей и авиации устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. Тревога распространилась на все регионы, в некоторых раздавались взрывы, в частности в Харькове и Волыни подтверждены попадания.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 ноября страна-агрессор РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако обломками сбитых БПЛА повреждены, в частности многоэтажные дома.

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