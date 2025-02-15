Поиски начали только через два дня: в Киевской области утонул рыбак. Подробности трагедии

Вблизи села Демидов Киевской области 12 февраля в реке Ирпень утонул мужчина. Из-за того, что он был одиноким, его исчезновение обнаружили только через два дня и сразу же начали поиски.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, 14 февраля к ним поступило сообщение о том, что на реке Ирпень вблизи села Демидов, Дымерской территориальной громаде мужчина 1972 года рождения 12 февраля пошел, вероятно, на рыбалку и не вернулся. Мужчина был одиноким, поэтому обнаружили, что он исчез только через два дня.

"По прибытию на льду спасатели обнаружили брешь, где, вероятно, мог провалиться рыбак и приступили к поисковым работам с помощью водолазного снаряжения и впоследствии под ледом обнаружили тело пропавшего мужчины. Тело доставили на берег и передали работникам Национальной полиции", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в селе Винаровка Киевской области в местном пруду обнаружили тело утопленника. Чтобы достать погибшего из воды, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Жуковцы Киевской области мужчина на местном водоеме провалился под лед и утонул. Чтобы извлечь тело погибшего из воды, вызвали водолазов ГСЧС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!