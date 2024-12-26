На Киевщине в пруду обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии

В селе Винаровка Киевской области в местном пруду обнаружили тело утопленника. Чтобы достать погибшего из воды на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, 25 декабря в 9:58 к ним поступило сообщение о том, что в селе Винаровка Ставищенского территориального общества на поверхности местного пруда находится тело человека.

"По прибытию на место происшествия спасателями с помощью гидрокостюма было изъято тело мужского пола 1977 года рождения из водоема без признаков жизни. Погибшим оказался местный житель", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в городе Тетиев Киевской области в реке Роська обнаружили утопленника. Чтобы достать тело мужчины из воды, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Чмировка Киевской области при попытке переплыть водоем утонул мужчина. Тело погибшего после пяти дней поисков нашли спасатели.

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