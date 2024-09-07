Был командиром-разведчиком: стало известно о смерти военного из Киевской области Дмитрия Дмитрашука. Фото

В Сумской областной клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевской области Дмитрий Дмитрашук. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 4 сентября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Трагическое… Больное… Неисправимое… Младший сержант Дмитрий Дмитрашук, командир разведывательного отделения разведывательного взвода, 4 сентября 2024 года умер от полученных ранений в КНП СОР "Сумская областная клиническая больница". Искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича", – написал Сапожко.

Прощание с защитником Украины состоится в воскресенье, 8 сентября, в 11.00 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22-А). Похоронят Героя на Аллее Славы, (ул. Олега Оникиенко, 136)

Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Максим "Викинг" Тимчина. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 августа.

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