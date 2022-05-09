Под Киевом возник пожар на торфяниках. Фото и видео

В Бучанском районе Киевской области в понедельник, 9 мая, зафиксировали пожар на торфяниках. Возгорание произошло в пойме реки Ирпень.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для тушения огня задействовали спасателей и спецтехнику (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Бучанский район. Село Стоянка, пойма реки Ирпень. Продолжается тушение пожара торфа на площади 0,3 га. На месте работают 9 человек личного состава и 1 единица техники", – уточнили в ГСЧС.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киевской области фиксируется существенное увеличение количества пожаров в экосистемах и на открытых территориях.

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 6 мая, произошел масштабный пожар. Во время ликвидации возгорания бойцы ГСЧС спасли 5 человек и еще 98 – эвакуировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева в воскресенье, 8 мая, произошел пожар в частном жилом доме. В результате инцидента погибла женщина.