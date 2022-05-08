В Киеве произошел пожар в частном доме: погибла женщина

В Подольском районе Киева в воскресенье, 8 мая, произошел пожар в частном жилом доме. В результате инцидента погибла женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия случилась на улице Валковской (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, сообщение о пожаре в Подольском районе столице к ним поступило в 06:04.

"На месте происшествия было установлено, что горит 1-этажный частный жилой дом и расположенные рядом хозяйственные постройки. В 6:46 пожар был локализован и в 7:01 – ликвидирован. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшей женщины", – рассказали в пресс-службе.

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Причины и обстоятельства пожара установят правоохранителями. На месте происшествия работали 3 единицы пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава.

Напомним, ранее стало известно, что в Киевской области фиксируется существенное увеличение количества пожаров в экосистемах и открытых территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в пятницу, 6 мая, произошел масштабный пожар. Во время ликвидации возгорания бойцы ГСЧС спасли 5 человек и еще 98 – эвакуировали.