Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на Киевщине

В Киевской области 14-17 мая будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Синоптик предупредили о высоком уровне возможности возникновения пожаров

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали осторожничать.

"По информации Укргидрометцентра, 14-17 мая в регионе будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. В это время будут такие погодные условия, при которых соединение высокой температуры воздуха и бездождевой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня)", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА призвали жителей региона быть осторожными в обращении с огнем на открытом воздухе и беречь экосистемы Украины.

Напомним, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в понедельник, 15 мая, переменная облачность, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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