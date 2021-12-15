Под Киевом водитель Lada во время движения потерял сознание и протаранил другую машину. Фото

В Бородянке Киевской области в среду, 15 декабря, столкнулись Chery и Lada. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель Lada потерял сознание.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. В результате ДТП пострадали три человека.

"Сегодня утром в Бородянке произошло ДТП с участием автомобилей Lada и Chery. По предварительной информации, водитель Lada потерял сознание, поэтому и въехал в оппонента. Свидетели добавляют, что от него пахло алкоголем", – говорится в сообщении.

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В результате аварии травмы получили водители двух авто и пассажир Lada. Их госпитализировали в медучреждение.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошла почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Напомним, в Киеве в ночь с 14 на 15 декабря BMW на скорости протаранил два припаркованных автомобиля, а потом въехал в стену ТРЦ Dream Town.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе столицы в ночь с 14 на 15 декабря произошла авария с участием автомобиля службы такси. Легковушка на скорости протаранила забор и снесла несколько секций ограждения.