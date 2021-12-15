В Киеве автомобиль такси на скорости снес несколько секций забора. Фото

В Дарницком районе Киева в ночь с 14 на 15 декабря произошла авария с участием автомобиля службы такси. Легковушка на скорости протаранила забор и снесла несколько секций ограждения.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. ДТП случилось на улице Тепловозной.

"Автомобиль службы такси Uber снес несколько секций ограждения тротуара и остановился в заборе. По словам водителя, за несколько минут до аварии он выехал из мойки и двигался по улице Здолбуновской. Говорит, что набрал скорость, а при повороте подвели тормоза. Якобы легковушка почти не сбавила скорость и произошло ДТП", – говорится в сообщении.

Видео дня

В результате аварии механические повреждения получил только автомобиль такси, а машины, которые находились на стоянке не пострадали. Водитель травм не получил – якобы, в момент ДТП он был трезв.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 14 на 15 декабря BMW на скорости протаранил два припаркованных автомобиля, а потом въехал в стену ТРЦ Dream Town.