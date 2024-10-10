Под Киевом бойцы ГСЧС спасли мужчину: чуть не погиб в гараже, пытаясь самостоятельно потушить две машины. Фото

В Ирпене Киевской области произошел пожар в гараже. Во время разведки бойцы ГСЧС спасли едва не погибшего мужчину, самостоятельно пытаясь потушить две машины и металлическое сооружение.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 10 октября в 2:37 к ним поступило сообщение о пожаре в городе Ирпень на улице Украинской.

"По прибытию на место установлено, что горит гараж, в котором находятся два автомобиля и металлическая временная постройка. Во время ликвидации пожара был обнаружен пострадавший мужчина, который самостоятельно пытался потушить огонь. Он был доставлен в Ирпенскую центральную городскую больницу. Пожар ликвидирован в 3:17", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в селе Тарасовка Киевской области, по информации следствия, местный житель, убирая свой земельный участок, курил сухостой. В результате огонь перекинулся на промышленные ангары и уничтожил три грузовых автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Петропавловской Борщаговке Киевской области в среду, 2 октября, во время движения загорелась маршрутка. Сначала огонь пытались потушить небезразличные граждане с огнетушителями, однако без помощи спасателей не обошлось.

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