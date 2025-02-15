Под Киевом во дворе ЖК сгорели три автомобиля: делом занялась полиция. Фото и видео

В селе Чайки Киевской области в субботу, 15 февраля, во дворе жилого комплекса горели автомобили. В результате огнем были уничтожены три легковушки.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины возгорания установят следователи.

По словам правоохранителей, 15 февраля около 7:00 утра они получили сообщение от работников ГСЧС о том, что в селе Чайки на парковке горит автомобиль.

"Полицейские установили, что произошло возгорание транспортного средства Toyota, в дальнейшем огонь перекинулся еще на два припаркованных рядом автомобиля. Пожар ликвидирован. На месте происшествия продолжают работать группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и спасатели", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Соломенском районе Киева во время движения загорелся автомобиль BMW. Водитель легковушки пытался самостоятельно потушить огонь, однако сделать это удалось только спасателям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в среду, 12 февраля, во время движения загорелся троллейбус. Событие произошло на Наводнической площади.

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