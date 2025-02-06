В Киеве на Соломенке во время движения загорелся BMW. Подробности ЧП и фото

В Соломенском районе Киева во время движения загорелся автомобиль BMW. Водитель легковушки пытался самостоятельно потушить огонь, однако сделать это удалось только спасателям.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, в среду, 5 февраля, в 17.01 они получили сообщение о пожаре в Соломенском районе на проезжей части Чоколовского бульвар.

"На месте было установлено, что возгорание возникло в моторном отсеке легкового автомобиля BMW. До приезда спасателей владелец авто пытался самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителя, однако ликвидировать возгорание удалось только пожарным. Пожар был локализован в 17:18, а уже в 17:19 – ликвидирован", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели добавили, что, к счастью, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Голосеевском районе Киева ночью на Чоколовском бульваре загорелся нерабочий киоск. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева произошел пожар на территории гаражного кооператива. Спасатели тушили огонь на площади в 200 квадратных метров.

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