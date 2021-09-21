Под Киевом в результате несчастного случая погиб юный спортсмен. Детали трагедии

В селе Гнидын Киевской области 19 августа в результате несчастного случая погиб 16-летний фехтовальщик – член национальной сборной команды Украины Тимофей Сас (Калитовский). Во время рыбалки подросток удочкой зацепил высоковольтную линию и получил смертельный удар током.

Об этом сообщили на странице Национальной федерации фехтования Украины в социальной сети Facebook. Прощание с погибшим спортсменом состоится 21 сентября

"19 сентября в результате несчастного случая трагически погиб талантливый фехтовальщик – член национальной сборной команды Украины, шпажист ДЮСШ "Армеец" Тимофей Сас (Калитовский). Федерация фехтования Украины выражает глубокие соболезнования родителям и семье Тимофея. Светлая память", – говорится в сообщении.

В федерации добавили, что церемония прощания состоится в 13:30 у входа в спорткомплекс ДЮСШ "Армеец".

В пресс-службе полиции Киевской области уточнили, что несчастный случай произошел около 15:00.

"Предварительно было установлено, что двое несовершеннолетних товарища пришли на пешеходный мост у реки Днепр в селе Гнедин, чтобы порыбачить. 16-летний житель столицы забросил телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтную линию электропередач. В результате подросток получил смертельный удар током", – рассказали пресс-службе.

Медики, которые прибыли на место происшествия только констатировали смерть парня. По факту несчастного случая открыто уголовное производство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 августа в Подольском районе столицы столкнулись Volkswagen и Chevrolet, в результате чего последнее авто отбросило на обочину, где оно сбило насмерть девушку.