В Киеве после столкновения Chevrolet отбросило на остановку: погибла девушка. Фото

В Подольском районе Киева 19 сентября произошла авария с участием Volkswagen и Chevrolet. В результате происшествия последнее авто отбросило на обочину, где машина сбила насмерть девушку.

Об этом OBOZREVATEL стали известно из собственных источников. Инцидент случился на пересечении улиц Газопроводной и Большой окружной дороги.

"Предварительно было установлено, что авария произошла в тот момент, когда на светофоре уже горел желтый свет. В результате столкновения, Chevrolet отбросило в сторону остановки, где он сбил 22-летнюю девушку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На фотографиях, опубликованных Telegram-каналом dtp.kiev.ua, видно, что после столкновения Volkswagen перекрыл часть дороги, а легковушка оказалась в кювете. Водители не пострадали.

Напомним, на Варшавской трассе под Киевом утром в субботу, 18 сентября, произошло "пьяное" ДТП. Предварительно, в автопроисшествии пострадали шесть человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября, в Киевской области около Белой Церкви произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли три человека.