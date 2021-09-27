Под Киевом Lanos на переходе сбил пенсионерку с 10-летним внуком. Фото

В селе Великая Александровка Киевской области Daewoo Lanos на пешеходном переходе сбил пенсионерку с 10-летним внуком. В результате ДТП женщину и ребенка госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновнику грозит до трех лет ограничения свободы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"По предварительной информации, 63-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу с 10-летним внуком, когда их сбил автомобиль Daewoo Lanos. Женщину и ребенка с травмами доставили в местную больницу", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, в момент аварии 29-летний водитель легковушки был трезв. По факту ДТП, в результате которого пострадали пешеходы открыто уголовное производство.

Напомним, в Боярке Киевской области в пятницу, 24 сентября, столкнулись Daewoo Lanos и маршрутный автобус. В результате ДТП последний перевернулся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Столичном шоссе в ночь с 26 на 27 сентября, произошла авария с участием Range Rover. Внедорожник врезался в гору шин, после чего въехал в заграждение парковки и перевернулся.