Под Киевом строители в ходе работ выкопали снаряд. Подробности и фото

В селе Лютеж Киевской области во время копания котлована под фундамент строители обнаружили снаряд. Чтобы изъять взрывоопасный предмет, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Боеприпас был вывезен и обезврежен.

"В селе Лютеж, расположенном в Вышгородском районе Киевской области, на территории частного домовладения строители во время копания котлована под фундамент обнаружили взрывоопасный предмет", – рассказали в ГСЧС.

На место происшествия оперативно прибыли пиротехники, идентифицировавшие находку в качестве артиллерийского снаряда калибра 50 мм, оставшегося со времен Второй мировой войны.

Напомним, в Соломенском районе Киева мужчина во время ремонтных работ нашел в электрощитовой предмет, похожий на противопехотную гранату. Кроме того, там были вероятные патроны к автомату.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области в понедельник, 17 июня, мужчина обнаружил во время работ на частном хозяйстве противопехотную осколочную гранату. Чтобы изъять боеприпас на место, вызвали саперов.

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