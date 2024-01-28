Под Киевом столкнулись две легковушки: одна из машин вылетела в кювет. Видео
Под Киевом в воскресенье, 28 января, на Новоирпенской трассе произошла авария с участием двух легковушек. После столкновения одна из машин улетела за пределы дороги на несколько метров.
Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.
"ДТП. Ужасное, на Новоирпенской трассе", – говорится в сообщении.
На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия аварии, в частности одна из машин после столкновения буквально вылетела за пределы дороги. Оба авто получили сильные механические повреждения. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.
Напомним, в Ужгороде водитель BMW на большой скорости врезался в каменно-почвенное обустройство кругового движения, в результате чего авто перевернулось и задымилось. Нарушитель убегал от экипажа патрульной полиции.
Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель автомобиля Volkswagen, пытаясь скрыться от патрульных, снес забор и протаранил несколько припаркованных машин. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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