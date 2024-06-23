Под Киевом сгорела квартира после взрыва аккумулятора. Фото и видео

В селе Софиевская Борщаговка в Киевской области произошел пожар в многоэтажном доме. Якобы он возник из-за взрыва аккумулятора, который в тот момент заряжался.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Окончательную причину возгорания установят правоохранители.

"Ночной взрыв и пожар под Киевом, Софиевская Борщаговка, Боголюбова 31, предварительно аккумулятор при зарядке... Полностью выгорела квартира. Заряжайтесь ответственно. Имейте огнетушители на дому", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия пожара. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Напомним, днем 22 июня анонимные Telegram-каналы распространили информацию о якобы взрыве на одной из ТЭЦ в Киеве. Через некоторое время городская администрация отреагировала и опровергла эту информацию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Во время тушения огня, осложнявшегося сильным задымлением на всех этажах, бойцы ГСЧС спасли пожилую женщину.

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