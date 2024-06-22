В сети сообщили о "взрыве" на ТЭЦ в Киеве: власти столицы отреагировали

Днем 22 июня анонимные Telegram-каналы распространили информация о якобы взрыве на одной из ТЭЦ в Киеве. Спустя некоторое время городская администрация отреагировала и опровергла данную информацию.

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Более того, в мэрии напомнили об уголовной ответственности за распространение фото инфраструктурных объектов в условиях войны. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Информацию о якобы взрыве в одном из районов столицы начали распространять в соцсети около 13:00. Также анонимные каналы выдали, что инцидент якобы произошел на инфраструктурном объекте. Более того, в некоторых группах появились фотографии одной из столичных ТЭЦ.

В городской администрации заявил, что все ТЭЦ Киева работают в штатном порядке. Также там напомнили о запрете распространять фото и видео таких объектов.

"Все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы производятся в штатном порядке. Информация о якобы взрыве энергообъекта не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Собственные источники OBOZ.UA сообщили, что вызовов спасателям или в полицию, связанных со "взрывом", не поступало.

Напомним, в ночь на 22 июня Россия устроила очередную ракетно-дроновую атаку на Украину. В ходе атаки четыре крылатые ракеты "Калибр" оккупанты выпустили из акватории Азовского моря. Азовскую акваторию захватчики считают более безопасной, чем черноморскую, однако силы ПВО были готовы к такому развитию событий.

Ранее сообщалось, что ночью 22 июня российские террористы нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области. Целью врага стала гражданская инфраструктура. В результате атаки частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений.

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