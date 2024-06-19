Сильный дым был на всех этажах: в Киеве бойцы ГСЧС во время тушения пожара в доме спасли пенсионерку. Фото и видео

В Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Во время тушения огня, осложнявшегося сильным задымлением на всех этажах, бойцы ГСЧС спасли пожилую женщину.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 18 июня в 18.33 поступило сообщение в Службу спасения о пожаре на проспекте Георгия Гонгадзе, 3-Б.

"Произошло возгорание мусора и автомобильных покрышек в бытовом помещении на 13 этаже многоэтажки. Тушение пожара осложнялось из-за сильного задымления с 1 по 16 этаж. Во время тушения возгорания пожарные с 9 этажа вывели на свежий воздух пожилую женщину. Ее здоровью ничего не угрожало, от медицинской помощи отказалась", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели добавили, что пожар на площади в 10 квадратных метров был ликвидирован в 19:25. К счастью, жертв или пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева во вторник, 18 июня, произошел пожар в многоэтажке. Во время тушения огня бойцы ГСЧС эвакуировали из дома 10 человек.

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