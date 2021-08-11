В Киеве авто патрульных протаранило маршрутку: есть пострадавший. Фото и видео

В Киеве в среду, 11 августа, на повороте на улицу Академика Булаховского столкнулись полицейская Skoda Rapid и маршрутный автобус. В результате ДТП пострадал правоохранитель.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины аварии установит следствие (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что перед светофором полицейский автомобиль Skoda Rapid протаранил маршрутку. В результате аварии травмы получил один из патрульных. В автобусе никто не пострадал", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На видео размещенном Telegram-каналом dtp.kiev.ua можно увидеть, что автомобиль патрульных получил серьезные механические повреждения. В частности, удар пришелся на моторный отсек полицейского автотранспорта.

Напомним, в Киеве в понедельник, 9 августа, на бульваре Перова автомобиль Volkswagen Golf столкнулся с Opel Astra. После этого первое авто въехало в цветочный киоск, который расположен на остановке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве во вторник, 10 августа, на улице Газопроводной столкнулись Hyundai Grandeur и микроавтобус Iveco. Предварительно, в результате аварии пострадал водитель последнего автомобиля.